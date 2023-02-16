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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi
16.02.2023 23:42 - Son Güncelleme: 16.02.2023 23:43

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Felaketin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son artçı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da yaşandı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremlerde ağır yıkım yaşayan Hatay saat 22.47'de şiddetli bir şekilde sallandı. AFAD, merkez üssü Arsuz ilçesi olan depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Depremin yerin 10.77 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Son Dakika: Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Şiddetli sarsıntı, halkta paniğe neden oldu. İki büyük depremin şokunu atlatamayan Hataylılar büyük korku yaşadı. Deprem, Hatay'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi

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