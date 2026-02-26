Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklama

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıHatay'da uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklamaHatay'da uyuşturucu operasyonunda 20 tutuklamaGiriş Tarihi: 26 Şubat 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 11:12 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Hatay'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si tutuklandı.Bunlar da Var 03:18AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis" 25.02.2026Çarşamba 01:11İzmir’de 2 milyar TL’lik bahis çetesi çökertildi: 49 tutuklama 25.02.2026Çarşamba 01:51:19Nihat Hatipoğlu ile Sahur 7. bölüm 25.02.2026Çarşamba 05:46Celal Karatüre ve "Kâbe'de hacılar" akımı 25.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN