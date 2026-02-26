SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıSON DAKİKA: Silivri Ortaköy’de fabrikada yangın çıktı!SON DAKİKA: Silivri Ortaköy’de fabrikada yangın çıktı!Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 09:49 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Silivri Ortaköy’de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Bunlar da Var 03:18AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis" 25.02.2026Çarşamba 01:11İzmir’de 2 milyar TL’lik bahis çetesi çökertildi: 49 tutuklama 25.02.2026Çarşamba 01:51:19Nihat Hatipoğlu ile Sahur 7. bölüm 25.02.2026Çarşamba 05:46Celal Karatüre ve "Kâbe'de hacılar" akımı 25.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN