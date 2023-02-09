Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Havalimanı da hasar gördü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İGA'nın onarım çalışmalarını yürüttüğü havalimanı üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmış ve havalimanının CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığı iddiasını dillendirmişti. Havalimanının yeniden kullanılabilmesi için 245 kişilik ekip ve 120 ekipman bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri DHMİ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Selçuk Karadeniz A Haber canlı yayınında anlattı.