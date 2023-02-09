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Hatay Havalimanı'nda son durum: Depremde hasar gören pistin onarımı İGA ekipleri tarafından sürdürüyor

Hatay Havalimanı'nda son durum: Depremde hasar gören pistin onarımı İGA ekipleri tarafından sürdürüyor
09.02.2023 17:49 - Son Güncelleme: 09.02.2023 17:49

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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Havalimanı da hasar gördü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İGA'nın onarım çalışmalarını yürüttüğü havalimanı üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmış ve havalimanının CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığı iddiasını dillendirmişti. Havalimanının yeniden kullanılabilmesi için 245 kişilik ekip ve 120 ekipman bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri DHMİ Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Daire Başkanı Selçuk Karadeniz A Haber canlı yayınında anlattı.

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