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Halk TV'nin algı oyunu depremzede bozdu! Serhan Asker provokasyon yapmak isterken neye uğradığını şaşırdı

Halk TV'nin algı oyunu depremzede bozdu! Serhan Asker provokasyon yapmak isterken neye uğradığını şaşırdı
12.02.2023 13:52 - Son Güncelleme: 12.02.2023 13:53

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşarken yaraları sarmak için tek yürek oldu. 84 milyon omuz omuza verirken CHP ve medyası ise provokasyon peşinde koşuyor. Halk TV sunucusu Serhan Asker mikrofon uzattığı bir depremzededen devleti kötülemesini isterken şoka uğradı. Serhan Asker, "Depremden sonra tuvalet yok çadırlar yetişmedi büyük de bir sıkıntı var fotoğrafa baktığımız zaman..." ifadeleriyle yönlendirme yapmaya çalışırken vatandaş, "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler." yanıtını verdi. Halk TV sunucusu provokasyonu sürdürmeye çalışınca ise depremzede "Ben size şunu söyleyeyim; Olaya siyasi yaklaşmayın lütfen! Rica ediyorum. Bütün ülke yasta 15 tane cenazem var benim." ifadeleriyle bir kez daha ayar verdi.

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