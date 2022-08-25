Haberler Güncel Videoları Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen adliyeye getirildi!

Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen adliyeye getirildi!

Hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen adliyeye getirildi!
25.08.2022 19:20

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:28
Şarkıcı Gülşen'den zoraki özür
Güncel 01:24
Başkan Erdoğan ve Devlet...
Güncel 02:24
Meral Akşener’in esnaf...
Güncel 00:50
Bayraktar TB2 Türk tarihinin...
Güncel 02:24
Meral Akşener'den Buğra...
Güncel 22:00
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 00:43
Teröre ve teröriste hiçbir...
Güncel 00:31
Hülya Avşar denizden paylaştı!
Güncel 04:18
Akdeniz’deki gerilimi Terör ve...
Güncel 11:11
Türk F-16’larına Yunan tacizi!
Güncel 01:08
Meral Hanım'ın tiyatrosunda...
Güncel 13:26
Dugin'ın kızı neden öldürüldü?...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şarkıcı Gülşen buradaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA