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Gurbetçi aileden İYİ Parti’ye tokat gibi cevap! Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla cevap verdi

Gurbetçi aileden İYİ Parti’ye tokat gibi cevap! Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla cevap verdi
25.08.2022 17:28 - Son Güncelleme: 25.08.2022 17:31

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Algı turuna çıkan İYİ Partili isimlerin son adresi Kapıkule Sınır Kapısı oldu ancak İYİ Partili isimler Türkiye hakkında kötü sözler duymak isterken şok oldu. Gurbetçi bir aile Kapıkule Sınır Kapısında dönüş yolunda olan İYİ Parti heyetine araç teybinden Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla cevap verdi. Daha sonra açıklama yapan aile, "İYİ Parti ile işimiz olmaz, CHP ile işimiz olmaz. Bizim oyumuz Tayyip Erdoğan’a sonuna kadar arkasındayız. Bizim teröristlerle işbirliği yapan hiçbir partiyle ilişiğimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

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