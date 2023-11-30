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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 22:01 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 22:05

Görevden alınan terör sevicilere 'HEDEPKK' arka çıktı!

HEDEPKK'nın Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör sevici TTB'yi ziyarette bulundu. HEDEPKK'lı Hatimoğlulları, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak bizler kayyımlardan çok çekmiş bir partiyiz. Belediyelerimize atanan kayyımların, üniversitelere ve meslek odalarına nasıl zuhur ettiğini, bugün alınan kararla TTB'de nasıl zuhur ettiğini hep beraber gördük. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu istibdat rejimine karşı en geniş demokratik mücadeleyi Türkiye'deki bütün demokrasi güçleriyle yürüteceğiz. Bu karar toplumun ve bizlerin vicdanında yok hükmündedir. TTB'nin her daim yanındayız. Dayanışma ile bu istibdat rejimini gerileteceğiz" ifadeler kullandı.

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