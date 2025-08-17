Gaziantep’te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI VE BÜYÜMESİ

Gaziantep'in ikinci organize sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tesisi sararak büyüdü ve çevreyi etkisi altına aldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

DUMANLAR ŞEHRİ KAPLADI

Yangın nedeniyle gökyüzü yoğun duman bulutlarıyla kaplandı. Dumanlar şehrin farklı noktalarından gözlemlenirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

Ekipler, yangının tesisi tamamen sarmasını önlemek ve çevredeki alanlara sıçramasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar miktarı hakkında incelemeler devam ediyor.