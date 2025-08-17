PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep’te geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!

Gaziantep’te bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi, dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI VE BÜYÜMESİ
Gaziantep'in ikinci organize sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tesisi sararak büyüdü ve çevreyi etkisi altına aldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

DUMANLAR ŞEHRİ KAPLADI
Yangın nedeniyle gökyüzü yoğun duman bulutlarıyla kaplandı. Dumanlar şehrin farklı noktalarından gözlemlenirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI
Ekipler, yangının tesisi tamamen sarmasını önlemek ve çevredeki alanlara sıçramasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar miktarı hakkında incelemeler devam ediyor.

