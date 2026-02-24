75 ilde Narko-Pençe: 10 günde 888 tutuklama - VİDEO

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videoları75 ilde Narko-Pençe: 10 günde 888 tutuklama - VİDEO75 ilde Narko-Pençe: 10 günde 888 tutuklama - VİDEOGiriş Tarihi: 24 Şubat 2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 11:41 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İçişleri Bakanlığı koordinesinde 75 ilde yürütülen son 10 günlük operasyonlar neticesinde 958 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 888 zehir taciri tutuklandı.Bunlar da Var 02:04Bitlis’te 2 okul müdürüne çirkin saldırı! O anlar kamerada | Video İzle 23.02.2026Pazartesi 02:05İstanbul'da öldürülen Çinli iş insanının kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı 23.02.2026Pazartesi 09:17Savcı kadın hakimi silahla vurdu! Derdest ve müdahale anı kamerada - Video izle 23.02.2026Pazartesi 00:46A.B.İ. son fragman izle - 7. bölüm 2. fragman! 23.02.2026PazartesiCANLI YAYIN