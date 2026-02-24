PODCAST CANLI YAYIN
75 ilde Narko-Pençe: 10 günde 888 tutuklama - VİDEO

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 75 ilde yürütülen son 10 günlük operasyonlar neticesinde 958 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 888 zehir taciri tutuklandı.

