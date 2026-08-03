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Gaziantep Nurdağı TAG Otoyolu zincirleme kaza

Gaziantep Nurdağı TAG Otoyolu zincirleme kaza

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda otomobil, cip ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 63 yaşındaki Lütfiye Doğruyol ile 3 yaşındaki Mert Asaf Doğruyol hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil, cip ve iki TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında büyük bir acı yaşandı. Kazada Lütfiye Doğruyol ile 3 yaşındaki Mert Asaf Doğruyol olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Doğruyol (46) idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobil, henüz plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen iki TIR ve bir cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Lütfiye Doğruyol (63) ile 3 yaşındaki Mert Asaf Doğruyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Melek Doğruyol (36), Muhammed Mete Doğruyol (11) ve Sadullah Çitil ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin titiz çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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