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Gazeteci Turgay Güler: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti iptal olabilir

Gazeteci Turgay Güler: Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti iptal olabilir
04.10.2022 01:31 - Son Güncelleme: 04.10.2022 01:32

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Takvim.com.tr'nin daha önceden çok çarpıcı detaylarla gündeme getirdiği, "DERİNLERDEN 'GELME' SESİ" manşetiyle okuyucularını duyurduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti iptal olabilir. A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Turgay Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin 'adaylık' tartışmaları yüzünden iptal olabileceğini söyledi. Güler, "Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye gitmesi, büyük bir siyasi hatadır. Gitti, döndü adaylığını açıkladı diyelim 'icazet aldı' denir, problem. Aday olamazsa 'icazet alamadı' denir, bu da problem" dedi.

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