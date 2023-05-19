Gazeteci Levent Gültekin CHP'yi yerden yere vurdu: Sahtekarlar seçmeni kandırdı

14 Mayıs seçimlerinde sandıkların açılması ve kamuoyuna bilgi aktarımının başlamasından itibaren, kendi siteminde yaşadığı aksaklıklarla birlikte, CHP yönetimi algı operasyonuna başladı. Kameralar karşısına geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptıkları açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu algısını yartmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra Twitter hesabından "Öndeyiz" paylaşımında bulunan Kılıçdaroğlu da, bu tehlikeli operasyona eşlik etti. Yaşananları katıldığı bir programda değerlendiren gazeteci Levent Gültekin, CHP içinde bulunan manipülator ve sahtekarların seçmeni kandırdığını belirterek, partide yetkili bir ismin Kılıçdaroğlu'na saat 20.00'de seçimin 49'a 45 sonuçlanacağı bilgisini verdiğini aktardı.