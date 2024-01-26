Gayrettepe-Kağıthane metro hattı 29 Ocak Pazartesi günü Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ‘Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkasının da tamamlanmasıyla ‘Gayrettepe – İstanbul Havalimanı’ arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim – Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4. Levent – İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.