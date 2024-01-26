SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 10:34 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 10:38

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılıyor! İşte detaylar…

Gayrettepe-Kağıthane metro hattı 29 Ocak Pazartesi günü Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ‘Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkasının da tamamlanmasıyla ‘Gayrettepe – İstanbul Havalimanı’ arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim – Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4. Levent – İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
CHP Parti Meclisi toplanıyor
26.01.2024Cuma
Beylikdüzü’nde elektrik kablolarına takılan tır 3 direği yamulttu
26.01.2024Cuma
Kocaeli Başiskele D-100'de feci kaza: 2 ölü 1 yaralı
26.01.2024Cuma
Ankara'ya hizmet belediyeciliği geliyor | ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan müjde: "Mamak'a metro yapacağız"
26.01.2024Cuma
▶️ CHP'nin ittifak ortağı PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'den Gazi Meclis'te kürdistan böğürtüleri!
25.01.2024Perşembe
Bunlar da Var
▶️ Adana’da korkutan deprem! 26 Ocak 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... 01:17
▶️ Adana'da 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem!
26.01.2024Cuma
Kastamonu’da otobüs kazası! Vali Meftun Dallı’dan kazaya ilişkin açıklamalar 01:11
Kastamonu’da otobüs kazası!
26.01.2024Cuma
Kastamonu Otobüs Kazası Son Dakika! Türkay Turizm yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 6 ölü 33 yaralı Kaza Yeri Görüntü 01:00
💥 Kastamonu Taşköprü'de otobüs tarlaya uçtu: 6 ölü 33 yaralı 🚑
26.01.2024Cuma
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bugün başlıyor 3 gün sürecek! Hafta sonu hava nasıl olacak? | 26 Ocak 2024 hava durumu 02:55
31 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı!
26.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA