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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024, 23:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 23:20

Fransız kanalına konuşan katil Netanyahu'nun röportajına tepki! Kanal binasının önünde protesto

Fransa'da muhalif milletvekilleri ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Fransız bir televizyon kanalının bu akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile röportaj yapmasına tepki göstererek, kanalı boykot etme çağrısında bulundu. Milletvekilleri ve kullanıcılar, aylardır zulüm gören Filistin halkının haklarını savunarak söz konusu kanalın katil Netanyahu'ya yönelik bu davetini ''bir savaş suçlusuna kırmızı halı serildiği" şeklinde belirterek durumu 'utanç verici' olarak niteledi. Öte yandan Fransa'da yüzlerce Filistin destekçisi, kanal binasının önünde toplanarak İsrail'in Filistinli çocukları katlettiğini ve kanalın suç ortaklığı yaptığını sloganlarla protesto etti.

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