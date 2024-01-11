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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024, 22:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, 22:22

Fondaş Fatih Portakal kavga görüntülerini yalanlayan CHP'yi yerden yere vurdu: "Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz"

Dün gerçekleşen parti adaylarının belirlendiği CHP PM Toplantısı'nda çıkan kavgayı CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bir tartışma ya da kavga-gürültü olmadı" diyerek yalanlamıştı. Sosyal medyaya yansıyan videoları görmezden gelircesine yaşananların üstünü kapatmaya çalışan Yücel'i CHP yandaşı Fatih Portakal adeta topa tuttu. Portakal, "Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu kadar kolay yalan söylenebilir mi? Gözümüze baka baka yalan söylüyorsunuz. Değişim, değişim dediniz böyle mi olacaktı?" ifadelerini kullandı.

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