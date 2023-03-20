Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı açıkladı! Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 23 Mart'ta başlayacak olan ramazan ayında Türkiye genelinde uygulanacak pide fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Balcı, "Geçen yıla oranla bakacak olursak; geçen yıl azami Türkiye'de uygulanan pide fiyatının 300 gramı 6 lira olduğunu, yani kilogram fiyatı 20 lira olduğunu görüyoruz. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyata bakacak olursak 300 gramı 10 lira. Bunun da kilogram fiyatı 33 liraya denk geliyor. Yani geçen sene ile bu sene pide arasında yüzde 60-62 bir fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor. Geçen sene pidenin unu 265 lira iken bu sene pidenin unu 550-600 Lira civarında olmuş oluyor. Geçen sene susam 33 lira iken bu sene susam 60 lira, yaklaşık yüzde 100 bir artış var. İşçilik geçen sene 7-8 bin lira iken, bu sene bu rakam 15 bin ve üzeri seyretmektedir. Dolayısıyla genel farklara baktığınızda ve Türk İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu enflasyon oranlarına baktığımızda geçen seneye oranla pidenin her zaman en makul seviyede vatandaşlarımıza ulaşması konusunda bu sene de gerekli fedakarlığı yaptığımızı söyleyebiliriz" diye konuştu.

'EKMEK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK'

Balcı, illere göre ramazan pidesi fiyatlarının çok az da olsa farklılık gösterebileceğini; ancak pidenin kilogramının hiçbir yerde 33 liranın üzerine satılmayacağını söyledi.

Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin ise, "Geçen sene ekmeğe baktığımızda ekmeğin 200 gramı 3 liraydı bu sene 200 gram ekmek 5 lira. Yine ekmekte de artış oranının yüzde 60-62 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu da yıllık enflasyonun altında olduğu bir gerçeği yansıtmaktadır. Gerek ekmek gerek pide fiyatlarını belirlerken her zaman halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurduk. Yaklaşan ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik olmadığını; ülke genelinde ekmeğin 5 liradan satışa devam edeceğini, şu anda gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik yer almadığını ifade etmek istiyorum" dedi.