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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023, 14:03 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023, 14:07

Filistinli muhabirden yürek yakan sözler: ‘’Artık daha fazla dayanamıyoruz’’

Son dakika haberleri... Katil İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yağdırdığı bombalarda 9 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Bazı aileler tamamen yok oldu. Bölgede görevini yapmaya çalışan Filistinli gazetecilerden de hayatını kaybedenler vardı. Filistinli Gazeteciler Birliği 27 üyesinin İsrail saldırıları sonucu can verdiğini açıkladı. Son olarak Filistin televizyonunda çalışan Muhammed Ebu Hattab aile üyeleriyle birlikte İsrail bombardımanında can verdi. Gazetecinin ölmeden kısa süre önce yayın yaptığı ortaya çıktı. Muhammed Ebu Hattab'la yan yana onlarca haber sunmuş Filistinli gazeteci Selman Beşir, arkadaşının ölümünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Üstündeki 'Press' yazan yeleği çıkaran Beşir, "Artık daha fazla dayanamıyoruz, tükendik. Öldürüleceğiz, su yalnızca an meselesi. Koruma yok, dokunulmazlık yok" dedi.

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