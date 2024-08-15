Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in zulmünü haykırdı, TBMM Gazze'nin sesi oldu. "Soykırımın asıl amacı Filistin'i yok etmek" diyen Abbas, "Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz. Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir. Bu Türk halkının ahlakının bir göstergesidir" dedi. Mahmud Abbas, "Önümüzde bir çözüm kalmadı. Tüm kardeşlerimizle Gazze'ye gideceğiz. Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet" dedi. Abbas'ın bu sözleri Başkan Erdoğan ve TBMM heyeti tarafından ayakta alkışlandı.