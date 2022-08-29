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FETÖ medyasının mirasını fondaş medya devraldı: Türkiye'ye yeni kumpaslar devrede

FETÖ medyasının mirasını fondaş medya devraldı: Türkiye'ye yeni kumpaslar devrede
29.08.2022 13:26 - Son Güncelleme: 29.08.2022 13:50

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Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında; bazı basın ve yayın organlarında çıkan ve ardından sosyal medyada paylaşılan gerçek dışı ifadeler, daha önce benzerleri FETÖ medyası tarafından gerçekleştiren kumpas senaryolarını akıllara getirdi. Fondaş medyada yer alan kumpas haberler, benzer taktiklerle, benzer saldırı girişiminin yaşandığını gösterir nitelikte. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, FETÖ medyasının tahtına göz koyan CHP medyasının işlediği kirli kumpasın şifrelerini detaylarıyla ortay koydu.

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