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Fay hattına ev inşa edildiğinde ne olur? Prof. Dr. Hasan Sözbilir canlı yayında anlattı! | DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ

Fay hattına ev inşa edildiğinde ne olur? Prof. Dr. Hasan Sözbilir canlı yayında anlattı! | DEPREM SON DAKİKA HABERLERİ
09.02.2023 15:48 - Son Güncelleme: 09.02.2023 15:50

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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremler sonucu 10 ilimizde çok sayıda bina yerle bir oldu. 6 Şubat sabahı Türkiye'yi vuran deprem sonrası bölgeye giden İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, izlenimlerini A Haber canlı yayınında aktardı. Sözbilir Hatay Kırıkhan'da bulunan fay kırığı üzerinden ''Fay hattına ev inşa edildiğinde ne olur? Fay hattı üzerine ev yapılır mı?'' sorularını gözle görülür örnekle açıkladı. İşte Hatay Kırıkhan fayı ve Deprem Bilimci Sözbilir'in birbirinden çarpıcı açıklamaları.

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