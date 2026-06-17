Fatih'te seri hırsız suçüstü yakalandı

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 11:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinde farklı tarihlerde peş peşe yaşanan iş yeri hırsızlıklarını aydınlatmak ve kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, bölgedeki esnafın kabusu haline gelen şüphelinin izine ulaşıldı.

Adım Adım Tüm Dükkanları Soydu

Polis ekiplerinin geriye dönük yaptığı kamera ve saha incelemelerinde, şüphelinin fütursuzca gerçekleştirdiği hırsızlık serisi gün yüzüne çıkarıldı:

3 Mayıs ve 31 Mayıs: Haseki Sultan Mahallesi'ndeki iş yerlerinden tütün mamulleri, çeşitli ürünler ve nakit para çalındı.

11 Haziran: Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir iş yerinden nakit para çalındı.

15 Haziran: Şehremini Mahallesi'ndeki bir marketten nakit para ve tütün mamulleri çalındı.

Son İşinde Kıskıvrak: Suçüstü Yakalandı!

Polisin sıkı takibi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği kesinleşen 40 yaşındaki F.M., 15 Haziran'da gerçekleştirdiği son market soygununun hemen ardından, çaldığı çok sayıda tütün mamulüyle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

25 Yıl Kesinleşmiş Cezası Çıktı

Gözaltına alınan F.M'nin emniyette yapılan detaylı sorgulamasında ve GBT kontrolünde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Şüphelinin halihazırda hırsızlık suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari hükümlü olduğu tespit edildi.

Güvenlik Kameraları Kaydetti, Azılı Hırsız Tutuklandı

F.M'nin rahat tavırlarla iş yerlerine girerek paraları ve malları çaldığı o anlar, dükkanların güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü F.M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.