Fatih'te 1 yıl 9 ay önce ölen 2,5 aylık Yusuf bebeğin kanında metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi çıkması sonrasında ölümünden sorumlu tutularak tutuklanan Türkiye'de yaşayan Fas uyruklu annesi ile kocasının Cezayir uyruklu arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Dosyaya ulaşan Adli Tıp raporunda bebeğin ölümüne neden olan uyarıcı maddenin anne sütüyle geçmiş olabileceği gibi sulandırılarak ağız yoluyla da verilebileceği bildirildi. Mahkeme, anne ve arkadaşını suçun değişme ihtimali dikkate alınarak tahliyelerine karar verildi.