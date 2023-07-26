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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 13:49

Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na gizli protokol tepkisi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine yenilgiyle çıkmasını hazmedemeyen Fatih Portakal hemen hemen her gün CHP Lideri aleyhine videolar çekiyor. Youtube kanalında dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalp işaretine kandığı için özür dileyen Portakal bugün de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokol hakkında "Hem masayı hem de seçmeni sattı. Büyük yalanı ortaya çıktı. Ama adam kendinden başka herkesi suçlu görüyor. Bu kadar pişkinlik içinde" ifadelerini kullandı.

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