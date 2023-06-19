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Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na 'yerini bil, işine bak' mesajı

Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na 'yerini bil, işine bak' mesajı
19.06.2023 21:18 - Son Güncelleme: 19.06.2023 21:19

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CHP'deki koltuk savaşı boyut kazanarak büyüyor. "Topyekün değişim" çağrısı yapıp "Gerekirse genel başkan gitmeli" diyen Ekrem İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan 'delege' ayarı geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek" diyerek İmamoğlu'na "Delege bizde, karar bizde" mesajı verdi. "Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak aleni bir şekilde CHP'li İBB Başkanı'na kapıyı kapattı. Bu gelişme sonrası Ekremciler adeta küplere bindi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? İnsanlara palavra satıyor. Kılıçdaroğlu, Öztrak'ı görevden alsın" dedi.

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