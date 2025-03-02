PODCAST CANLI YAYIN
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada
Haberler Güncel Videoları

Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 15:35

Kaza, 22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammed Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Karla kaplı ağaç tünelde koşan karaca kamerada
02.03.2025Pazar
Kuzey Marmara'da kazaya karışan otomobil istinat duvarına çıktı
02.03.2025Pazar
Çanakkale'de emanet aldığı motosiklet ile kaza yapıp hayatını kaybeden genç toprağa verildi
02.03.2025Pazar
Diyarbakır’da ağzı bağlanan köpek polis ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı
02.03.2025Pazar
Bilecik Bozüyük’te tır otobüse çarptı: 11 yaralı
02.03.2025Pazar
Bunlar da Var
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı! 00:41
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı!
02.03.2025Pazar
Kuşadası’nda silahlı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı 04:10
Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı
02.03.2025Pazar
Dilan Polat gözaltı kararı hakkında açıklamalarda bulundu 00:35
Dilan Polat gözaltı kararı hakkında açıklamalarda bulundu
02.03.2025Pazar
Aslı Enver ve Elay’dan anne-kız dansı! 00:17
Aslı Enver ve Elay’dan anne-kız dansı!
01.03.2025Cumartesi
CANLI YAYIN