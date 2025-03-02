Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada

Kaza, 22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammed Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.