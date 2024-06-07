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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024, 15:26 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024, 15:26

Eskişehir'de Fuhuş operasyonu! Pişkinliğiyle operasyona damga vurdu! Elde kelepçe yüzde gülümseme!

Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş suçu kaynaklı 22 milyon 882 bin liraya el kondu, 145 kadına toplam 631 bin 330 lira ceza uygulandı. Operasyonlarda gözaltına alınan ve elinde kelepçeyle sırıtan öyle biri vardı ki "Bacak kadar boyu türlü türlü huyu" sözünü akıllara getirdi.

Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya'da sosyal medya ilanlarıyla fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği belirlenen 22 milyon 882 bin liraya el koyuldu, fuhuş yaptığı tespit edilen 145 kadına toplam 631 bin 330 lira ceza uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden ilan verip fuhşa aracılık yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Adana ve Antalya'da, eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli, 'Fuhşa aracılık' suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Eskişehir'e getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinde şüphelilerin fuhuş suçundan elde ettiği tespit edilen 22 milyon 882 bin liraya el koyuldu. Soruşturma dosyası kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen 145 kadına toplam 631 bin 330 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheliler hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' iddiasıyla da soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

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