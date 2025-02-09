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Esenyurt’ta hareketli saatler! Alkollü şahıs evini yaktı
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Esenyurt'ta hareketli saatler! Alkollü şahıs evini yaktı

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 10:20

Esenyurt'ta alkollü bir şahıs, iddiaya göre evini yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, apartman sakinlerinin tepki gösterdiği alkollü şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Saadetdere Mahallesi 98 sokakta yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, 5 katlı apartmanın girişinde bulunan dairesini ateşe verdi. Çıkan dumanları fark eden apartman sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Apartman sakinlerinin tepki gösterdiği alkollü şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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