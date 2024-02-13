Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi. Bölgede 400 kişi arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor. Vali Hamza Aydoğdu, toprak kaymasının madende değil toprakların istiflendiği alanda gerçekleştiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan sayım sonrası 9 işçinin eksik olduğunu bildirdi. Toprak kaymasıyla ilgili 4 savcı görevlendirildi. İşçilere henüz ulaşılmadığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız." dedi. Öte yandan heyelan anından yeni görüntüler ortaya çıkarken, Başkan Erdoğan kurtarma çalışmaları için talimat vererek tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Öte yandan A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden son durumu aktardı.