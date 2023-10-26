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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 18:26 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 18:28

Emine Erdoğan'dan "Gazze" için telefon diplomasisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ürdün Kraliçesi Rania el Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır ile telefon görüşmelerinde Filistin'de yaşananlara karşı daha güçlü ses çıkarılması, işbirliği ve dayanışmanın artırılması yönünde fikir birliğine varıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Ürdün Kraliçesi Rania el Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır ile telefon görüşmelerinde Filistin'de yaşananlara karşı daha güçlü ses çıkarılması, işbirliği ve dayanışmanın artırılması yönünde fikir birliğine varıldı.

Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yaşanan sürece ilişkin yapılabilecek ortak çalışmalara yönelik Ürdün Kraliçesi Rania ve Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ürdün Kraliçesi Rania ile görüşmesinde, Filistin'de tarihin en yıkıcı dramlarından birisinin yaşandığına dikkati çeken Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda çok sayıda masum sivilin hayatını kaybettiğini ve bu kişilerin büyük bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurguladı.

Bu duruma sessiz, kayıtsız kalmanın düşünülemeyeceğinin, Türkiye, Ürdün ve Katar'ın ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların gönderilmesi için önemli çabalar sarf ettiğinin altını çizen Emine Erdoğan, Filistin halkı için Müslüman ülkelerin işbirliği ve dayanışmayı artırması gerektiğini aktardı.

Emine Erdoğan, "Bölge ve Müslüman ülke lider eşleri olarak, bizlerin de Filistin'de yaşanan katliamı, güçlü bir şekilde dile getirmemiz gerekiyor. Hissettiğimiz ortak acıda birleşmeli, seslerimizi daha güçlü ve daha gür hale getirmeliyiz." mesajını iletti.

Emine Erdoğan, Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza Bint Nasır ile görüşmesinde de Gazze'deki masum sivillerin yaşadığı drama dikkati çekti.

Bu duruma sessiz kalınamayacağını, işbirliği ve dayanışmanın artırılması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, bölge ve Müslüman ülkelerin lider eşlerinin insani yardımlar ve ateşkes konusunda daha yüksek sesle çağrıda bulunmasının önemine işaret etti.

Görüşmelerde, Filistin'de yaşananlara karşı daha güçlü ses çıkarılması, işbirliği ve dayanışmanın artırılması yönünde fikir birliğine varıldığı, bu konuda en kısa sürede bir araya gelinmesi konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.

Ürdün Kraliçesi Rania ve Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza, Türkiye'nin bu yöndeki çabalarını destekledikleri mesajlarını iletti.

Türkiye'nin Emine Erdoğan'ın himayesinde Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik saldırıları sonucu yaralanan veya kimsesiz kalan çocukların Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin yapılması ve saldırılar son buluncaya kadar koruma ve bakım altına alınması yönündeki talebi Filistinli yetkililere iletilmişti.

Emine Erdoğan'ın himayesinde Ukraynalı savaş mağduru çocuklar da Türkiye'ye getirilerek koruma altına alınmıştı.

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