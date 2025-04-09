Ekremci Youtube kanalında Başkan Erdoğan'a "Menderes de asıldı" tehdidi

Başkan Erdoğan'a "Cuntacı" deme gafletine düşen CHP'liler Başkan Erdoğan'ı cunta ağzıyla tehdit etmeye kalktı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Youtube kanalında maksatlı ve provokatif bir yayın yapıldı. Darbe ve cunta sevdalısı bir sokak teröristi, "Ben biraz daha açık konuşmak istiyorum. Adnan Menderes burada asıldı. Halk ayaklandığı gün siz de zora düşeceksiniz" diyerek Başkan Erdoğan'a kefen biçmeye kalktı. "Menderes'i astık Erdoğan'ı da asacağız" kafası, CHP'nin kodlarındaki postal sevdasına da açık etti.