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Ekremci Youtube kanalında Başkan Erdoğan’a Menderes de asıldı tehdidi
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Ekremci Youtube kanalında Başkan Erdoğan'a "Menderes de asıldı" tehdidi

Giriş Tarihi: 9.04.2025 11:59:26

Başkan Erdoğan'a "Cuntacı" deme gafletine düşen CHP'liler Başkan Erdoğan'ı cunta ağzıyla tehdit etmeye kalktı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Youtube kanalında maksatlı ve provokatif bir yayın yapıldı. Darbe ve cunta sevdalısı bir sokak teröristi, "Ben biraz daha açık konuşmak istiyorum. Adnan Menderes burada asıldı. Halk ayaklandığı gün siz de zora düşeceksiniz" diyerek Başkan Erdoğan'a kefen biçmeye kalktı. "Menderes'i astık Erdoğan'ı da asacağız" kafası, CHP'nin kodlarındaki postal sevdasına da açık etti.

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