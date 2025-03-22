Ekrem İmamoğlu’nun ‘’terör’’ ifadesi sona erdi

HP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve terör soruşturması sürüyor. Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltındaki isimlerin sayısı 90'a yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada isimlerin "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek", "suç örgütü yöneticisi olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı. İmamoğlu İnşaat ve Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve ‘itirafçı‘ olmak istedikleri öğrenildi. "Gizli tanık" olarak ifadesi alınan İBB çalışanı, beyanında, 2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğini şüpheli Murat Ongun'un gerçekleştirdiğini söyledi. İmamoğlu'nun ifadesi sona erdi.