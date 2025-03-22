SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ekrem İmamoğlu’nun ‘’terör’’ ifadesi sona erdi
Haberler Güncel Videoları

Ekrem İmamoğlu’nun ‘’terör’’ ifadesi sona erdi

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 15:20

HP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve terör soruşturması sürüyor. Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltındaki isimlerin sayısı 90'a yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada isimlerin "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek", "suç örgütü yöneticisi olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı. İmamoğlu İnşaat ve Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve ‘itirafçı‘ olmak istedikleri öğrenildi. "Gizli tanık" olarak ifadesi alınan İBB çalışanı, beyanında, 2024 Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'nin CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiğini şüpheli Murat Ongun'un gerçekleştirdiğini söyledi. İmamoğlu'nun ifadesi sona erdi.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul Valisi Davut Gül: Maşalar ve kuklalar hesap verecek
22.03.2025Cumartesi
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
22.03.2025Cumartesi
Ekrem İmamoğlu’nun terörden ifadesi başladı
22.03.2025Cumartesi
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor!
22.03.2025Cumartesi
İçişleri Bakanı Yerlikaya izinsiz gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
22.03.2025Cumartesi
Bunlar da Var
MİT ‘Daltonlar’ lideri Ahmet Mustafa Timo’yu yakaladı! 00:14
MİT’ten kritik operasyon: ‘Daltonlar’ lideri Türkiye’de!
21.03.2025Cuma
Irak Başkonsolosluğu’na silahlı saldırı 02:59
Irak Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı
21.03.2025Cuma
Sivas’ta trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı 01:35
Sivas’ta trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı
21.03.2025Cuma
İBB yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı: İstanbulluların kişisel verileri ele geçirildi! 01:37
İBB yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı!
21.03.2025Cuma
CANLI YAYIN