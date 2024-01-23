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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024, 12:43 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 12:59

Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin uzay misyonuna dil uzattı: Marifet değil

İstanbulluyu hizmetten mahrum bırakan, siyasi emelleri uğrunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak kullanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin ilk uzay misyonuna küçümsedi. Milli Uzay Programı'nın arka planındaki binbir emek ve özveriyi görmezden gelen İmamoğlu, Alper Gezeravcı'nın üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştireceği uzay görevine ilişkin "Marifet değil" yorumunu yaptı. Bu tutum CHP'nin Zoom arka planından ibaret olan uzay serüveni ve "Engin Ağabey yine uzaydasın" sözlerini akıllara getirdi.

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