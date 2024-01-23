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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024, 00:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 00:39

Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgasında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi reddi yedi

Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı gerilimde üstünlük sağlayamayan Özgür Özel, yerel seçimler yaklaşırken henüz önemli noktalardaki adaylarını açıklayamadı. İmamoğlu’nun CHP’yi dizayn etme çabası ve İstanbul'un ilçelerinin yanında Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri daha da gerdi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Saatler süren görüşmede Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yerel seçimlerde sahaya inmesi için destek istedi.

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