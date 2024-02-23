Ekrem İmamoğlu fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu! "79 yaşında kenarda bekliyor ısınmaya devam ediyor"

CHP'de iç karışıklık dallanıp budaklanıyor, olağanüstü kurultay çanları yüksek sesle çalıyor... Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam odaklı saha çalışmaları hem Özgür Özel'i hem de Ekrem İmamoğlu'nu panikletti. Parti içindeki kaos günden güne büyürken İmamoğlu, fondaşları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedefe koydu. Başrolde Fatih Portakal var idi. Portakal, "Kılıçdaroğlu, kenarda bekliyor şu an yedekte. 79 yaşında ısınmaya devam ediyor umarım o da hep yedekte kalmaya devam eder" sözleriyle Bay Bay Kemal'in kurultay hazırlıklarına dikkat çekti.