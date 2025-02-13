SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Düzce’de kavşakta 2 araç çarpıştı 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Haberler Güncel Videoları

Düzce’de kavşakta 2 araç çarpıştı 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 17:01 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2025 17:02

Alınan bilgilere göre sanayi istikametinden D-100 karayoluna çıkmak isteyen Kemalettin K. idaresinde ki 81 AJ 101 plakalı Toyota marka hafif ticari araç, Emre A. idaresinde ki 34 HA 7759 plakalı Nissan marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan sürücüle ile birlikte Ferdi A., Yeliz K. ve Mesut A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Kar temizliği yapan iş makinesi devrildi sürücüsü yaralandı
13.02.2025Perşembe
16 yaşındaki kasksız motosiklet sürücüsünün servis aracına çarptığı anlar kamerada
13.02.2025Perşembe
Ömer Çelik'ten TÜSİAD'a tepki!
13.02.2025Perşembe
Çanakkale'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motorcuya 14 bin TL para cezası kesildi
13.02.2025Perşembe
Katil zanlısı kamerada! Önce çaldı sonra bıçaklayarak öldürdü
13.02.2025Perşembe
Bunlar da Var
Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle! 00:43
Kuruluş Osman 181. bölüm fragmanı izle!
13.02.2025Perşembe
Kuruluş Osman Bala Hatun’un ölüm sahnesi izle! 12:42
Kuruluş Osman Bala Hatun'un ölüm sahnesi izle!
13.02.2025Perşembe
TFF VAR kayıtları: Galatasaray Adana Demirspor maçı var kaydı videosunu izle! 01:34
TFF Galatasaray Adana Demirspor maçı var kaydını açıkladı!
12.02.2025Çarşamba
Başkan Erdoğan Endonezya’da katıldığı programda mehter marşını söyledi 00:19
Başkan Erdoğan Endonezya'da katıldığı programda mehter marşını söyledi
12.02.2025Çarşamba
CANLI YAYIN