Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı’nda devam çalışmaları inceledi. Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı Projesi’nde gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, çalışmalarının iki etap halinde sürdüğünü belirterek "Çalışmalarımızı en kısa zamanda bitirerek Haydarpaşa Garı’mızı bu yıl içinde tamamen hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı. Haydarpaşa Garı sahasında 475 bin metrekarelik alanda Arkeolojik ve Endüstriyel Miras Parkı Projesi’ni de hayata geçirdiklerini belirterek, projenin dünyada bir ilk olduğunu duyurdu.