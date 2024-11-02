Dr. Esra Albayrak Katar’da dijitalleşme ve ailenin dönüşümünü anlattı

Birleşmiş Milletler’in desteklediği Uluslararası Aile Yılı’nın 30. yıldönümü etkinliklerinde, Katar’ın Doha şehrinde düzenlenen “Aile ve Güncel Megatrendler” temalı konferans, dijital çağda ailenin önemini vurgulayan sunumlarla gerçekleşti. 30-31 Ekim tarihinde düzenlenen etkinlikte Enstitü Sosyal tarafından yapılan “Dijital Çağda Ailenin Dönüşümü: Yeni Nesil Bağlar ve Dinamikler” başlıklı araştırmanın bulgularını sunan Dr. Esra Albayrak, yürüttükleri Aile Gelişim Programı’na ve dijitalleşmenin olumsuz etkileriyle başa çıkmak için ailelere yönelik farkındalık artırıcı eğitimlerin önemine değindi.