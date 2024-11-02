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Dr. Esra Albayrak Katar’da dijitalleşme ve ailenin dönüşümünü anlattı
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Dr. Esra Albayrak Katar’da dijitalleşme ve ailenin dönüşümünü anlattı

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 15:35

Birleşmiş Milletler’in desteklediği Uluslararası Aile Yılı’nın 30. yıldönümü etkinliklerinde, Katar’ın Doha şehrinde düzenlenen “Aile ve Güncel Megatrendler” temalı konferans, dijital çağda ailenin önemini vurgulayan sunumlarla gerçekleşti. 30-31 Ekim tarihinde düzenlenen etkinlikte Enstitü Sosyal tarafından yapılan “Dijital Çağda Ailenin Dönüşümü: Yeni Nesil Bağlar ve Dinamikler” başlıklı araştırmanın bulgularını sunan Dr. Esra Albayrak, yürüttükleri Aile Gelişim Programı’na ve dijitalleşmenin olumsuz etkileriyle başa çıkmak için ailelere yönelik farkındalık artırıcı eğitimlerin önemine değindi.

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