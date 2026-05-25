Feci iş kazası: 4'üncü kattan düşen işçinin sırtına demir saplandı

Aksaray'da inşaatın çatı katında çalışırken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Abdullah Türk, yan binanın demir korkuluklarının üzerine düştü. İtfaiye ekiplerinin demiri kesmesiyle kurtarılan talihsiz işçi, sırtındaki demirle hastaneye kaldırıldı.

Dengesini Kaybedip Korkulukların Üzerine Düştü

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksaray merkez Coğlaki Mahallesi 1316 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında çalışan 25 yaşındaki işçi Abdullah Türk, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yan binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların üstüne düştü.

İlk Müdahaleyi Yakındaki Doktor Yaptı

Çarpmanın şiddetiyle demir korkuluklar genç işçinin sırtına saplandı. Kanlar içinde kalan Türk'ü gören mesai arkadaşları, durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada inşaatın yakınındaki bir özel klinikte bulunan Doktor Rıfkı Karabatak, çığlıkları duyarak olay yerine koştu ve ağır yaralı işçiye ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Sırtındaki Demirle Hastaneye Kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, büyük bir titizlikle çalışarak saplanan demir korkuluğu gövdesinden kesti. Sağlık görevlileri, Abdullah Türk'ü sırtına saplanan demir parçası ile birlikte sedyeye alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Serkan Cortaoğlu

