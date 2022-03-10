Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyununu ifşa etti

Biçer şunları söyledi:

"Bu oyunu kabul etmiyorum. Ailelerin sizinle görüşmek istemediğini söyledik, Kemal Bey'e de çadırın önünde görüşeceğimizi açıkladım, dağıldık. Orada bir dakika görüşme olmadığı halde bunu kocaman bir şerefmiş gibi göstermenizi kabul etmiyorum. CHP bir kere alçak yüzünü göstermiştir.

"CHP ÖNÜNDE EYLEM BAŞLATIYORUZ"

Şu anda da CHP il başkanlığının önüne gidiyorum. Varsa bir erkek, yiğit oraya gelsin bana. Siz gelmiyorsunuz ya benim yüreğim size karşıdır. Yeter artık. Süleyman Aydın'ı bile yazmışınız, o orada yok bile. Siz çadıra gelemiyorsunuz, o cesareti gösteremiyorsunuz ya. Biz CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz. Hodri meydan."