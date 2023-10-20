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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023, 15:17 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 15:44

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbeye neden kılıçla çıktı?

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam devam ederken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde okuduğu Cuma hutbesinde Filistin'e ses oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin’de, Gazze’de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor. Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor." dedi. Erbaş'ın hutbeye elinde kılıç ile çıkması dikkat çekti.

NEDEN KILIÇLA ÇIKTI?
Erbaş'ın hutbeye elinde kıllıç ile çıkması dikkat çekti.

FETHİN SEMBOLÜ
Osmanlı "Fetih" geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına 3 Hilalli kılıç konulurdu.

"DOSTA GÜVEN" MESAJI
Hutbede kılıç taşımanın, hatta kılıcı hangi elle tutulacağı dahi özel anlam taşıyor. Sağ ele alınan kılıç, 'kullanma' niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor."

YEŞİL SANCAKLAR
Öte yandan Ayasofya'daki 'Yeşil Sancak' da dikkatlerden kaçmadı. Sancaklarda yeşil zemin üzerinde üç beyaz hilal bulunmaktadır. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa, Asya ve Afrika'yı temsil etmektedir.

Osmanlı Devleti'nin armasında yer alan yeşil sancak hilafet sancağıdır. Yeşil sancak, İslamiyetin hakimiyetini temsil etmektedir. Hilafet Osmanlı'da çok önemlidir.

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