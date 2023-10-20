Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbeye neden kılıçla çıktı?

NEDEN KILIÇLA ÇIKTI?

Erbaş'ın hutbeye elinde kıllıç ile çıkması dikkat çekti.

FETHİN SEMBOLÜ

Osmanlı "Fetih" geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve minberin sağ giriş tarafına 3 Hilalli kılıç konulurdu.

"DOSTA GÜVEN" MESAJI

Hutbede kılıç taşımanın, hatta kılıcı hangi elle tutulacağı dahi özel anlam taşıyor. Sağ ele alınan kılıç, 'kullanma' niyetini ortaya koyuyor ve düşmanı korkutmayı amaçlıyor. Hutbelerde kılıç sol ele alınıyor. Bu da, dosta güven verme amacını taşıyor."

YEŞİL SANCAKLAR

Öte yandan Ayasofya'daki 'Yeşil Sancak' da dikkatlerden kaçmadı. Sancaklarda yeşil zemin üzerinde üç beyaz hilal bulunmaktadır. Bu üç hilal üç kıta olan Avrupa, Asya ve Afrika'yı temsil etmektedir.

Osmanlı Devleti'nin armasında yer alan yeşil sancak hilafet sancağıdır. Yeşil sancak, İslamiyetin hakimiyetini temsil etmektedir. Hilafet Osmanlı'da çok önemlidir.