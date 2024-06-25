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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 09:16 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 09:16

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. BRICS ile ilgili konuşan Bakan Fidan, "BRICS'in AB'ye nazaran farklı ve güzel tarafı bütün medeniyetleri, ırkları bünyesinde barındırıyor olması. Biraz daha kurumsal hale dönüşebilirse ciddi fayda üretir. Bizim buradaki ilişkilerimiz, diyaloglarımız son derece normal. BRICS üyesi ülkelerle ilişkilerimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. Dış ticaret hacminin en yüksek olduğu iki ülke Çin ve Rusya, BRICS üyesi. Ülkemizin dış politika rotasını daha sağlıklı yürütebilmek için bu çerçevede bakmak lazım. İlişkimiz var, görüşmelerimizi, müzakerelerimizi yapıyoruz" dedi.

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