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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kosova'da ‘FETÖ’yle mücadele mesajı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kosova'da ‘FETÖ’yle mücadele mesajı

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024, 15:31 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024, 15:31

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile Priştine'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Kosovalı mevkidaşıyla terörle mücadele konusunu ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) karşı atılması gereken adımları ele aldıklarını da aktardı. Öte yandan Fidan, konuşmasında "Mısır ve Türkiye, iki ülkenin sahip olduğu bütün kapasiteyi, hem ikili ilişkilerde hem bölgesel ilişkilerde gerçekleştirme konusunda tam bir iradeye sahip." ifadelerine yer verdi.

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