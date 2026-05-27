Devlet Bahçeli’den Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde konuştu: "Geri adım atmayacağız!"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü kapsamında Kızılcahamam’daki Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret ederek vatan ve dava uğruna can veren kahramanları dualarla andı; anıt mezara karanfil bırakıp Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledikten sonra kameraların karşısına geçen Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken milliyetçi-ülkücü hareketin duruşundan asla taviz vermeyeceğini belirterek iç siyasi tartışmalara ve şer odaklarına karşı çok sert ve kararlı mesajlar verdi.
