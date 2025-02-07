Devlet Bahçeli'den "kalp" operasyonu sonrası "deprem" paylaşımı!

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Deprem sonrası devlet-millet birlikteliğinin yaşandığını belirten Bahçeli İstanbul için kritik bir uyarıda bulundu. Devlet Bahçeli, "Muhalefet partilerinin siyasi yönetiminde bulunan belediye başkanlıklarının asıl görevlerine odaklanarak şehirlerinin altyapısını güçlendirmeleri, muhtemel yeni depremlere karşı hazırlık içinde olmaları, özellikle İstanbul’da her an çökme riski bulunan 600 bin binayla ilgili derhal tedbir almaları vatan, siyasi namus ve mukadderat borcudur." ifadelerini kullandı.