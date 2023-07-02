DEVA'dan "Davutoğlu at pazarlığı yaptı" itirafı!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin'den Gelecek Partisi ve CHP'yi hedef alan bomba bir çıkış geldi. Ahmet Davutoğlu'nun at pazarlığı yaptığını itiraf eden Şahin, "Dönüşümlü eş başkanlık, bir dönem genel başkanlık bir dönem başkanvekilliği formülüyle geldiler kabul etmedik" ifadelerini kullandı. CHP'ye "Bizim mevcut durumumuz yaptırdığınız anketlerle zaten elinizdeydi" mesajı veren Şahin, "Bu bir iş birliğiydi dolayısıyla biz de beklediklerimizin tam manasıyla karşılığını alamadık" dedi. CHP içindeki çatlak seslere ve yandaş medyaya sert tepki gösteren Şahin, "15 vekil DEVA'nın sonuna kadar hakkdır, kimseye laf söyletmeyiz" şeklinde konuştu.