Depremzedeleri kapı dışarı edenler hakkında açılan soruşturmada jet hızında karar! 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'Asrın çifte felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere toplamda 11 il etkilenmişti. Bu 11 ildeki vatandaşlar çeşitli şehirlere akın etmişti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem sonrası vatandaşların yaralarını sarmak için bazı depremzedeleri Tekirdağ'a davet edip misafir etmişti.





14 Mayıs 2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın deprem bölgelerinde yüksek oy almasından hemen sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından misafir edilen depremzedeler 13 Ağustos 2023 tarihine kadar sözleşmeleri olmalarına rağmen çıkarılma kararı alındı.





AFAD SAHİP ÇIKMIŞTI

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs'ta sonlandıracağını duyurdu. Duyuru üzerine AFAD Başkanlığı, Tekirdağ Valiliği'nden depremzedelerin tüm masraflarının karşılanarak, otel tahsis edilmesini istedi. Büyükşehir belediyesinden gece yarısı yapılan açıklamada, "Geçici konteyner kentleri yeterince kurulamayınca, ilgili daireye gerekli talimatlar verilerek süre uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlatması sonrası tahliye kağıdında imzası bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ görevlerinden uzaklaştırıldı.





'AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU DEĞİL'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Konuyla ilgili müfettişler Tekirdağ'a geldi. Soruşturma devam ederken benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim her şey daha iyi olur. Şu anda soruşturmada ismi geçen isimler görevden alınmadılar. Bu isimler şu anda soruşturma devam edene kadar görevlerinden uzaklaştırıldılar o kadar ama geçici bir süre. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecek. Şu anda soruşturma devam ederken bir açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.