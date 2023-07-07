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Depremzedelere yeni yardım paketi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den önemli açıklamalar

Depremzedelere yeni yardım paketi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den önemli açıklamalar
07.07.2023 10:51 - Son Güncelleme: 07.07.2023 10:52

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Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'daki İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı. Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini bildirdi. Özhaseki, kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabileceğini bildirdi. "Bir saniye bile kaybedecek zamanımız yok." diyen Özhaseki, "Eğer biz yerinde dönüşümü sağlayabilirsek şehirlerde hayat yeniden canlanacak." ifadelerini kullandı.

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