Depremin şiddeti her geçen gün ortaya çıkıyor: İşte 10 ili yerle bir eden fay hattının başlangıç noktası

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin doğaya verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkıyor.





İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesine komşu Afşin ilçesi kırsalında Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında yer alan arazideki görüntü, görenleri tedirgin ediyor.

Fay hattı kırsal bölgedeki arazide hem devasa bir göçük oluşturdu, hem de derin yarıkları ortaya çıkardı.





DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki göçük ve yarıklar hem yarış hem de normal drone ile görüntülendi. Görüntüler asrın felaketini de bir kez daha gözler önüne serdi.

"FAY HATTININ BAŞLANGIÇ NOKTASINDAYIZ"

Bölgenin Karagöz Mahallesi Muhtarı Bedri Arslaner, "6 Şubat'taki asrın felaketinin fay hattının başlangıç noktasındayız. Karagöz Mahallesi'nin sınırlarının içerisinde Afşin'imizi bu hale getirdi. Ülkemize ve milletimize çok çok geçmiş olsun.

Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.