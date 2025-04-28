Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy İstanbul'daki 6.2'lik depremi nasıl bildi? A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar: "Marmara Denizi'ndeki tek risk taşıyan fay "Silivri-Kumburgaz" fayı."

İstanbul'da takvimler 23 Nisan'ı gösterdiğinde en büyüğü 6.2 şiddetinde olan deprem büyük endişe yarattı. Büyük Marmara depremi ihtimali akıllara gelirken gözler uzmanlardan gelen açıklamalara çevrildi. İstanbul'da meydana gelen depremi daha önceden tahmin eden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'e katıldı. Üşümezsoy depremlere ilişkin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy: "Marmara Denizi'ndeki tek risk taşıyan fay "Silivri-Kumburgaz" fayı. Artçılar 6,2'lik yeni deprem riskini yok etti." ifadesini kullandı.